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Украинский беспилотник повредил квартиры в ЖК «Аврора» в Новороссийске

Украинский БПЛА при падении повредил квартиры в ЖК Аврора в городе Новороссийске. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал Новостная панорама .

Украинский БПЛА при падении повредил квартиры в ЖК «Аврора» в городе Новороссийске. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил Telegram-канал «Новостная панорама».

В результате падения дрона начался пожар в части квартир. Почти все окна в атакованном подъезде оказались выбиты.

Также были существенно повреждены квартиры в ЖК на улице Суворовской, говорится в публикации.

Украинские военные также атаковали город Анапу Краснодарского края с помощью беспилотников. Местные жители рассказали, что работает система противовоздушной обороны.

До этого сообщалось, что в Новороссийске продолжается отражение нападения украинских войск. Об этом сообщил мэр Андрей Кравченко. В городе звучит сирена, предупреждающая об атаке беспилотными летательными аппаратами и безэкипажными катерами.

Украинские военные ведут комбинированную атаку с воздуха и воды по городу Новороссийску Краснодарского края. Местные жители насчитали около 15 взрывов, слышна стрельба и работа сил противовоздушной обороны. Об этом сообщил Telegram-канал Shot. Отмечается, что это уже вторая волна атак ВСУ, которую переживает город за последние три часа.