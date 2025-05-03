СК проверит информацию об обмане предпринимателей в Москве под предлогом получения прибыли

«В эфире правовой программы вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Москве женщина собрала с предпринимателей денежные средства для развития бизнеса, а после скрылась. Отмечается, что она обещала партнерам хорошие проценты. В территориальном отделе МВД по данному факту организована проверка», — говорится в сообщении.