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СК проверит информацию об обмане предпринимателей в Москве под предлогом получения прибыли

Председатель Следственного комитета России поручил доложить о ходе проверки по информации о противоправных действиях в отношении ряда граждан в Москве, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Источник: РИА "Новости"

«В эфире правовой программы вышел сюжет, в котором сообщалось, что в Москве женщина собрала с предпринимателей денежные средства для развития бизнеса, а после скрылась. Отмечается, что она обещала партнерам хорошие проценты. В территориальном отделе МВД по данному факту организована проверка», — говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Москве Виталию Саксину представить доклад о доводах, озвученных в сюжете, и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.