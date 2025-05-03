Дрон ВСУ протаранил две многоэтажки в Новороссийске

Кроме того, разрушения зафиксированы в квартире в ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице — там полностью выбило окна. По сообщениям главы города, атаки производятся с моря и воздуха. Кроме того, в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Фрагменты БПЛА были обнаружены в селах Юровка и Цибанобалка. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы.