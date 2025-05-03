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Дрон ВСУ протаранил две многоэтажки в Новороссийске

В Новороссийске на Мысхакском шоссе украинский беспилотный летательный аппарат столкнулся с жилым многоэтажным зданием комплекса Аврора . Очевидцы сообщают, в результате инцидента в одной из квартир вспыхнул пожар.

Дроны ВСУ повредили два многоэтажных дома в Новороссийске.

В Новороссийске на Мысхакском шоссе украинский беспилотный летательный аппарат столкнулся с жилым многоэтажным зданием комплекса «Аврора». Очевидцы сообщают, в результате инцидента в одной из квартир вспыхнул пожар.

«Украинский беспилотник врезался в многоэтажный дом жилого комплекса “Аврора” на Мысхакском шоссе в Новороссийске», — рассказывает о ЧП в Новороссийске Life.ru. Свидетели происшествия сообщают, что взрыв произошел примерно в 5:20 утра.

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Официальной информации о жертвах или пострадавших на данный момент не поступало. В результате удара фасад здания получил значительные повреждения.

Кроме того, разрушения зафиксированы в квартире в ЖК «Кристалл-5» на Суворовской улице — там полностью выбило окна. По сообщениям главы города, атаки производятся с моря и воздуха. Кроме того, в Анапе обломки беспилотников повредили три частных дома. Фрагменты БПЛА были обнаружены в селах Юровка и Цибанобалка. На месте ЧП сейчас работают оперативные службы.