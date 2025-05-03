Отравление алкоголем возросло на 9,4% в Иркутской области

В период с января по март 2025 года в Иркутской области зафиксировано 677 случаев острых отравлений, вызванных химическими веществами. К слову, это на 6,4% выше аналогичного периода в 2024 году (636 случаев). Наибольшую долю среди них составили отравления спиртосодержащей продукцией (197 случаев), лекарственными препаратами (143), наркотиками (44) и прочими веществами (293, включая отравления окисью углерода и разъедающими жидкостями). Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.
— Отмечено увеличение количества острых отравлений: спиртосодержащей продукцией — на 9,4%, лекарственными препаратами — на 21,2%, прочими отравлениями — на 13,6%, — рассказывают в ведомстве. Однако в то же время зафиксировано снижение случаев отравлений наркотиками в 1,8 раза.
Среди отравлений спиртосодержащей продукцией 90,9% случаев связаны с употреблением высоких доз этилового спирта. Эксперты подчеркивают, что употребление алкоголя в больших количествах, суррогатной продукции или сомнительных спиртосодержащих жидкостей без медицинского контроля может привести к смертельным последствиям. Также опасно принимать лекарственные препараты без назначения врача.