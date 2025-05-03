Отравление алкоголем возросло на 9,4% в Иркутской области

В период с января по март 2025 года в Иркутской области зафиксировано 677 случаев острых отравлений, вызванных химическими веществами. К слову, это на 6,4% выше аналогичного периода в 2024 году (636 случаев). Наибольшую долю среди них составили отравления спиртосодержащей продукцией (197 случаев), лекарственными препаратами (143), наркотиками (44) и прочими веществами (293, включая отравления окисью углерода и разъедающими жидкостями). Об этом КП-Иркутск рассказали в региональном Роспотребнадзоре.