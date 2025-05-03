В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали дети и взрослые

Украинский беспилотник атаковал жилой комплекс «Кристалл» в Новороссийске, в результате чего пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также отметил, что в ходе атаки были повреждены три многоквартирных дома.
— Главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать необходимую помощь жителям, — заявил губернатор.
Кондратьев добавил, что обломки беспилотников повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, где пожарные ликвидируют возгорание, и, по предварительным данным, пострадавших там нет. Кроме того, по информации губернатора, обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой, где зафиксированы повреждения частных домов, но жертв среди местных жителей не зарегистрировано, говорится в его Telegram-канале.
До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе звучали сирены и продолжались отражения нападения ВСУ.