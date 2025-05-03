В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали дети и взрослые

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, где пожарные ликвидируют возгорание, и, по предварительным данным, пострадавших там нет. Кроме того, по информации губернатора, обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой, где зафиксированы повреждения частных домов, но жертв среди местных жителей не зарегистрировано, говорится в его Telegram-канале.