Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске в результате атаки БПЛА пострадали дети и взрослые

Украинский беспилотник атаковал жилой комплекс Кристалл в Новороссийске, в результате чего пострадали четыре человека двое взрослых и двое детей. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинский беспилотник атаковал жилой комплекс «Кристалл» в Новороссийске, в результате чего пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Об этом в субботу, 3 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Он также отметил, что в ходе атаки были повреждены три многоквартирных дома.

— Главы всех районов, где поступили сообщения о падении БПЛА, оперативно докладывают о ситуации. У каждого задача — оказать необходимую помощь жителям, — заявил губернатор.

Кондратьев добавил, что обломки беспилотников повредили три резервуара на зерновом терминале в Новороссийске, где пожарные ликвидируют возгорание, и, по предварительным данным, пострадавших там нет. Кроме того, по информации губернатора, обломки БПЛА упали в станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой, где зафиксированы повреждения частных домов, но жертв среди местных жителей не зарегистрировано, говорится в его Telegram-канале.

До этого мэр Новороссийска Андрей Кравченко заявил, что в городе звучали сирены и продолжались отражения нападения ВСУ.