Медики борются за жизнь двух детей, пострадавших после атаки ВСУ в Новороссийске

Глава региона рассказал, что В Новороссийске фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили три резервуара, расположенных на зерновом терминале. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, на месте происшествия работают пожарные расчеты, осуществляя ликвидацию возгорания. Кроме того, обломки беспилотников обнаружены в станице Тамань Темрюкского района, а также в населенных пунктах Юровка и Цибанобалка под Анапой.