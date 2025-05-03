Медики борются за жизнь двух детей, пострадавших после атаки ВСУ в Новороссийске

В результате атаки ВСУ в Новороссийске пострадали четыре человека.
Четыре человека пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Новороссийске. Сообщалось, что Украиские дроны повредили две многоэтажки. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ЧП пострадали четыре человека.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕГорящие дома и закрытый Крымский мост: ВСУ атаковали три южных региона РФ.
«Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка. Всем оказывают необходимую помощь», — написал Кондратьев в своем telegram-канале.
Глава региона рассказал, что В Новороссийске фрагменты беспилотного летательного аппарата повредили три резервуара, расположенных на зерновом терминале. По предварительной информации, пострадавших среди людей нет, на месте происшествия работают пожарные расчеты, осуществляя ликвидацию возгорания. Кроме того, обломки беспилотников обнаружены в станице Тамань Темрюкского района, а также в населенных пунктах Юровка и Цибанобалка под Анапой.
В результате ЧП зафиксированы повреждения жилых домов, однако среди местных жителей никто не пострадал. Руководители всех муниципальных образований, где были зафиксированы падения беспилотников, держат ситуацию на контроле и регулярно предоставляют оперативные доклады. Приоритетной задачей для них является оказание необходимой помощи населению.