В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены три многоквартирных дома

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о массированной атаке Черноморского побережья региона со стороны ВСУ в ночь на 3 мая.
По его словам, в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале. Пожарные тушат возникшее возгорание.
В станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой также упали обломки дронов. Сообщается о повреждениях там частных домов. Среди жителей никто не пострадал.
Кондратьев отметил, что атака киевского режима на гражданские объекты Кубани продолжается. Специальные и экстренные службы оперативно реагируют на каждое сообщение о падении обломков БПЛА.
Ранее сообщалось, что в Тамани при падении обломков беспилотника ВСУ произошел пожар. В Анапе повреждения получили три частных дома.