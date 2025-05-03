В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены три многоквартирных дома

По его словам, в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале. Пожарные тушат возникшее возгорание.