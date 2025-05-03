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В Новороссийске при атаке БПЛА повреждены три многоквартирных дома

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о четырех пострадавших в результате массированной атаки беспилотников ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале сообщил о массированной атаке Черноморского побережья региона со стороны ВСУ в ночь на 3 мая.

По его словам, в Новороссийске были повреждены три многоквартирных жилых дома. По предварительным данным, пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Кроме того, обломки беспилотника повредили три резервуара на зерновом терминале. Пожарные тушат возникшее возгорание.

В станице Тамань Темрюкского района, в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой также упали обломки дронов. Сообщается о повреждениях там частных домов. Среди жителей никто не пострадал.

Кондратьев отметил, что атака киевского режима на гражданские объекты Кубани продолжается. Специальные и экстренные службы оперативно реагируют на каждое сообщение о падении обломков БПЛА.

Ранее сообщалось, что в Тамани при падении обломков беспилотника ВСУ произошел пожар. В Анапе повреждения получили три частных дома.