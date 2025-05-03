Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Техноблогер Wylsacom задолжал ФНС 2,6 миллиона рублей

Российский технологический блогер-миллионник Валентин Петухов задолжал налоговой более 2,5 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Известный технологический блогер Валентин Петухов, публикующий ролики под псевдонимом Wylsacom, имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 2,6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС представители правоохранительных органов.

Согласно официальным данным, сумма налоговой недоимки по ИНН Петухова составляет 2 648 410 рублей. На данный момент блогер, чей YouTube-канал насчитывает 11,5 млн подписчиков, не прокомментировал ситуацию с налоговыми обязательствами.

Wylsacom является одним из самых популярных технологических обозревателей в русскоязычном сегменте YouTube. Его канал, посвященный обзорам гаджетов и новинкам технологического рынка, был создан в 2011 году.

Ранее KP.RU сообщал, что 30-летняя блогерша Саша Митрошина, которую 7 марта, обвинили в легализации денежных средств в особо крупном размере, только по итогам 2021 года задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более 214 млн рублей.