Стало известно об ограничениях для россиян, проживающих в Литве

Исключения распространяются на граждан РФ, работающих в экипажах организаций, осуществляющих международные перевозки грузов и пассажиров, в том числе в страны Европейского Союза, из них или транзитом через Литву. Также исключение применяется, если поездка в Россию или Беларусь произошла по причинам, не зависящим от самого гражданина.