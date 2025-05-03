При наезде автомобиля на толпу в немецком Штутгарте погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу в немецком городе Штутгарте (федеральная земля Баден-Вюртемберг), сообщили в местной службе пожарной охраны.
По информации ведомства, речь идет о женщине 46 лет, которая пострадала при инциденте и попала в больницу, где впоследствии скончалась. При этом травмы получили ещё семь человек.
Телеканал SWR, в свою очередь, написал, что в числе пострадавших есть ребёнок.
Напомним, вечером 2 мая в Штутгарте автомобиль Mercedes G-класса въехал в толпу на пешеходном переходе возле трамвайной остановки. Водителя машины задержали. Предварительной версией случившегося назван несчастный случай.