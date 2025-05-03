Кравченко: ВСУ атаковали Новороссийск с применением БПЛА, катеров и ракет

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск, используя беспилотные летательные аппараты, дроны и управляемые ракеты. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Он отметил, что российские военнослужащие смогли отразить атаку киевского режима.