В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Новороссийск, используя беспилотные летательные аппараты, дроны и управляемые ракеты. Об этом сообщил мэр города Андрей Кравченко в Telegram-канале. Он отметил, что российские военнослужащие смогли отразить атаку киевского режима.
«Массированная террористическая атака с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет была отражена. Однако без повреждений и пострадавших не обошлось», — говорится в сообщении.
В настоящее время угроза повторных атак с использованием БПЛА сохраняется. Системы противовоздушной обороны продолжают работать. Специальные службы обследуют места падения обломков беспилотников и ракет для оценки последствий атаки.
Кравченко пообещал оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Жителям Новороссийска рекомендовали соблюдать меры предосторожности и без крайней необходимости не выходить на улицы. Информация об отмене режима повышенной готовности будет опубликована дополнительно.
Накануне российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массированную комбинированную атаку киевских боевиков на Севастополь. ВС России ликвидировали более 50 украинских БПЛА, а также несколько морских дронов в акватории Черного моря.