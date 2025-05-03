В Челябинской области пенсионерка отдала аферистам свыше 2 млн рублей

Там в полицию пришла 71-летняя женщина. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение от бывшей коллеги, с которой она знакома более 15 лет. Та рассказала, что личные данные 11 сотрудников из организации, в которой они работали ранее, попали в руки мошенников, на связь должен выйти руководитель.