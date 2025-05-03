В Челябинской области пенсионерка отдала аферистам свыше 2 млн рублей

Все произошло в Магнитогорске.
Там в полицию пришла 71-летняя женщина. В одном из мессенджеров ей пришло сообщение от бывшей коллеги, с которой она знакома более 15 лет. Та рассказала, что личные данные 11 сотрудников из организации, в которой они работали ранее, попали в руки мошенников, на связь должен выйти руководитель.
Спустя непродолжительное время пенсионерке поступил звонок от мужчины. Он заявил, что с ее счета пытались перевести 500 тыс. рублей на счет незаконной структуры. Мнимый работодатель пояснил, что за это горожанку могут привлечь к уголовной ответственности. Также он сообщил, что все ее счета «заморожены».
«Далее поступил видеозвонок в одном из мессенджеров. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов, заявил, что он поможет ей перевести деньги на “безопасный счет”. Звонивший расспросил о имеющихся вкладах, убедил включить демонстрацию экрана и предоставить доступ к онлайн-банку. Перевести накопления дистанционно не удалось, тогда женщина обратилась в ближайшее отделение банка, где при помощи терминала перевела более 2 млн рублей на указанный мужчиной счет», — рассказали в местной полиции.
Когда пенсионерка вернулась домой, осознала, что стала жертвой мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».