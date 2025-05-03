ВС РФ за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая ликвидировали 170 украинских дронов. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
Из них 96 дронов было сбито над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, 9 — над Ростовской областью, по 8 — над Брянской и Курской областями, а также 2 — над Белгородской областью. Кроме того, над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД».
С 02:00 до 05:00 Черноморский флот ликвидировал 14 украинских безэкипажных катеров в Черном море, передает Telegram-канал оборонного ведомства.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.