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ВС РФ за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая ликвидировали 170 украинских дронов. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 3 мая ликвидировали 170 украинских дронов. Об этом в субботу, 3 мая, сообщили в Министерстве обороны РФ.

— В течение прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.

Из них 96 дронов было сбито над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, 9 — над Ростовской областью, по 8 — над Брянской и Курской областями, а также 2 — над Белгородской областью. Кроме того, над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД».

С 02:00 до 05:00 Черноморский флот ликвидировал 14 украинских безэкипажных катеров в Черном море, передает Telegram-канал оборонного ведомства.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате атаки ВСУ пострадали четыре человека — двое взрослых и двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.