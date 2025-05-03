ВС РФ за ночь уничтожили 170 украинских беспилотников

Из них 96 дронов было сбито над Крымом, 47 — над Краснодарским краем, 9 — над Ростовской областью, по 8 — над Брянской и Курской областями, а также 2 — над Белгородской областью. Кроме того, над акваторией Черного моря были сбиты восемь крылатых ракет Storm Shadow и три управляемые ракеты «Нептун-МД».