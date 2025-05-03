Шесть человек погибли в давке у храма в Индии

В южном индийском штате Гоа, в результате давки, произошедшей во время религиозного шествия у храма в населенном пункте Ширгаон на севере региона, погибли по меньшей мере шесть человек, еще более пятидесяти получили ранения. Инцидент произошел в ходе ежегодной процессии, которая привлекла тысячи паломников, сообщает телеканал NDTV.