Шесть человек погибли в давке у храма в Индии

Шесть человек погибли у храма в Индии, более 50 пострадали.
В южном индийском штате Гоа, в результате давки, произошедшей во время религиозного шествия у храма в населенном пункте Ширгаон на севере региона, погибли по меньшей мере шесть человек, еще более пятидесяти получили ранения. Инцидент произошел в ходе ежегодной процессии, которая привлекла тысячи паломников, сообщает телеканал NDTV.
«Среди паломников внезапно началась паника, люди стали в спешке покидать процессию, что привело к давке», — сообщает СМИ. К месту происшествия были направлены спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов.
Пострадавших доставили в находящиеся поблизости медицинские учреждения. По данному инциденту начато расследование. Согласно предварительной информации, причиной давки могло стать отсутствие должных мер по обеспечению безопасности и контролю за массовым скоплением людей.