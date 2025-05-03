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Шесть человек погибли в давке у храма в Индии

В южном индийском штате Гоа, в результате давки, произошедшей во время религиозного шествия у храма в населенном пункте Ширгаон на севере региона, погибли по меньшей мере шесть человек, еще более пятидесяти получили ранения. Инцидент произошел в ходе ежегодной процессии, которая привлекла тысячи паломников, сообщает телеканал NDTV.

Шесть человек погибли у храма в Индии, более 50 пострадали.

В южном индийском штате Гоа, в результате давки, произошедшей во время религиозного шествия у храма в населенном пункте Ширгаон на севере региона, погибли по меньшей мере шесть человек, еще более пятидесяти получили ранения. Инцидент произошел в ходе ежегодной процессии, которая привлекла тысячи паломников, сообщает телеканал NDTV.

«Среди паломников внезапно началась паника, люди стали в спешке покидать процессию, что привело к давке», — сообщает СМИ. К месту происшествия были направлены спасательные службы и сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавших доставили в находящиеся поблизости медицинские учреждения. По данному инциденту начато расследование. Согласно предварительной информации, причиной давки могло стать отсутствие должных мер по обеспечению безопасности и контролю за массовым скоплением людей.