Мастер маникюра в Петербурге напала на коллегу с ножом

Сначала между сотрудницами возник словесный конфликт. Одна из женщин, находившаяся у телевизора, вступила в беседу коллег и начала провоцировать их на ссору. В ответ на просьбу не вмешиваться, она проявила агрессию, схватив оппонентку за волосы, что привело к началу драки. Для того чтобы разнять участниц потасовки, потребовались усилия семи человек.