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В Барнауле пятилетняя девочка выпала из окна балкона на пятом этаже

Пятилетняя девочка выжила, выпав из окна пятого этажа жилого дома в Барнауле.

Источник: Аргументы и факты

В Барнауле пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа.

По данным СУ СКР по Алтайскому краю, девочка находилась дома одна, пока ее мама отошла в магазин. Ребенок залез на стул на застекленном балконе и выпал из открытого окна.

Девочка была госпитализирована с травами различной степени тяжести.

Проводится доследственная проверка по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее в одном из ТЦ Великого Новгорода 12-летний подросток выпал из окна второго этажа, когда снимал видео.

Сообщалось также, что в Китае девятилетняя девочка выжила после падения с 25-го этажа.