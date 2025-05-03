В Барнауле пятилетняя девочка выпала из окна балкона на пятом этаже

В Барнауле пятилетняя девочка выпала из окна пятого этажа.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, девочка находилась дома одна, пока ее мама отошла в магазин. Ребенок залез на стул на застекленном балконе и выпал из открытого окна.
Девочка была госпитализирована с травами различной степени тяжести.
Проводится доследственная проверка по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее в одном из ТЦ Великого Новгорода 12-летний подросток выпал из окна второго этажа, когда снимал видео.
Сообщалось также, что в Китае девятилетняя девочка выжила после падения с 25-го этажа.