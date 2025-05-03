Российские силы ПВО уничтожили 170 дронов ВСУ над регионами страны за ночь

В ночь на 3 мая 2025 года российские силы противовоздушной обороны уничтожили 170 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.
Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым. В Краснодарском крае силы ПВО нейтрализовали 47 беспилотников, в Ростовской области — девять дронов. Над Брянской и Курской областями уничтожили по восемь БПЛА, над Белгородской областью — два аппарата.
Вместе с тем российские военнослужащие уничтожили восемь крылатых ракет Storm Shadow и три украинские ракеты «Нептун-МД» над акваторией Черного моря. Отмечается, что ВС РФ за ночь нейтрализовали 14 украинских безэкипажных катеров в акватории Черного моря.
Как KP.RU сообщал ранее, российские военные нанесли удар по скоплению киевских боевиков в районе населенного пункта в Сумской области. Под удар попали боевики ВСУ, которые ранее бежали из Курской области.