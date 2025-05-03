Российские силы ПВО уничтожили 170 дронов ВСУ над регионами страны за ночь

Наибольшее количество дронов — 96 единиц — было сбито над территорией Республики Крым. В Краснодарском крае силы ПВО нейтрализовали 47 беспилотников, в Ростовской области — девять дронов. Над Брянской и Курской областями уничтожили по восемь БПЛА, над Белгородской областью — два аппарата.