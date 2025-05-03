Над шестью регионами России уничтожено 170 украинских дронов

В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.