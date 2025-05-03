Над шестью регионами России уничтожено 170 украинских дронов

Над Крымом уничтожено 96 БПЛА ВСУ.
«В течение прошедшей ночи с 22.00 до 05.00 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем Telegram-канале. Там уточнили, что над территорией Республики Крым было уничтожено 96 БПЛА.
В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.