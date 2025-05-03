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Парад Победы в Астане будет транслироваться в прямом эфире — Минобороны Казахстана

Торжественное мероприятие покажут на экранах по всей стране.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Парад Победы в Астане будет транслироваться в прямом эфире, заявили в Минобороны Казахстана.

Его покажут:

  • на республиканских телеканалах;
  • на LED-экранах в городах по всей стране;
  • на официальном YouTube-канале Министерства обороны.

Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане, на площади Независимости у монумента — «Қазақ елі».

В торжественном мероприятии примут участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.

Военный парад станет одним из главных событий 2025 года, подчеркнули в Минобороны.