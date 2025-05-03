Парад Победы в Астане будет транслироваться в прямом эфире — Минобороны Казахстана

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Парад Победы в Астане будет транслироваться в прямом эфире, заявили в Минобороны Казахстана.
Его покажут:
- на республиканских телеканалах;
- на LED-экранах в городах по всей стране;
- на официальном YouTube-канале Министерства обороны.
Праздничное шествие пройдет 7 мая в Астане, на площади Независимости у монумента — «Қазақ елі».
В торжественном мероприятии примут участие более 4 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц военной техники, а также 66 самолетов и вертолетов фронтовой, армейской и военно-транспортной авиации.
Военный парад станет одним из главных событий 2025 года, подчеркнули в Минобороны.