Электроснабжение в Подмосковье планируют восстановить к концу дня

Как написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, руководство Россетей Московского региона участвовало в заседании штаба по ликвидации последствий ЧП, который провели минувшей ночью. Ранее сообщалось, что электроснабжение жилых домов, обесточенных в результате прохождения циклона, восстановят 2 мая до 23:00 мск, а социальных объектов — до 18:00 мск того же дня.