Электроснабжение в Подмосковье планируют восстановить к концу дня

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Специалисты скорректировали прогноз по срокам устранения аварии в Московской области, возникшей после снегопада ночью 2 мая, они рассчитывают вернуть электричество в большую часть домов к концу 3 мая. Об этом сообщил гендиректор ПАО «Россети Московский Регион» Александр Пятигор, видео опубликовано в Telegram-канале телеканала «360».
Как написал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, руководство Россетей Московского региона участвовало в заседании штаба по ликвидации последствий ЧП, который провели минувшей ночью. Ранее сообщалось, что электроснабжение жилых домов, обесточенных в результате прохождения циклона, восстановят 2 мая до 23:00 мск, а социальных объектов — до 18:00 мск того же дня.
«Предполагаем, что к концу следующего дня [3 мая] должны восстановить электроснабжение. Все усилия прилагаем к этому. Поэтому хотелось бы, чтобы наши уважаемые потребители отнеслись с пониманием», — сказал Пятигор,
Он отметил, что эта авария — одна из самых крупных за последние 15 лет. По словам гендиректора, в некоторых местах аварийщикам приходится не восстанавливать линии, а строить новые.
Пятигор уточнил, что в устранении последствий аварии на электросетях в Московской области задействовано 230 бригад, 700 специалистов и 265 единиц техники, также подключено более 100 автономных источников питания, которые обеспечивают электроснабжение социально значимых объектов. «Работаем в круглосуточном режиме. Дополнительно мобилизуем еще группы компании “Россети”, ожидаем их прибытия завтра [3 мая]», — дополнил Пятигор.