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Над Черным морем уничтожили ракеты Storm Shadow и «Нептун-МД»

Yад акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также три украинские ракеты Нептун-МД . Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ на регионы РФ.

Yад акваторией Черного моря средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены восемь крылатых ракет Storm Shadow, а также три украинские ракеты «Нептун-МД». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО над акваторией Черного моря уничтожены восемь крылатых ракет воздушного базирования “Storm Shadow” и три украинских управляемых ракеты “Нептун-МД”, — сказано в сводке военного ведомства. Там добавили, что в акватории Черного моря были ликвидированы 14 безэкипажных катеров.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что над шестью регионами России силами ПВО уничтожено 170 украинских дронов. В Краснодарском крае силы ПВО сбили 47 дронов. В небе над Ростовской областью нейтрализовано девять БПЛА, над Брянской и Курской областями — по восемь аппаратов. Кроме того, два беспилотника были уничтожены в воздушном пространстве Белгородской области.