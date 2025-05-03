В Приморском крае из-за ливней начался активный паводок

На большинстве рек Приморского края 3 мая быстро развивается паводок. Из берегов вышли уже несколько рек: реки Уссури в верхнем и среднем течении, Арсеньевка, Муравейка, Илистая, Партизанская. Вышедшие реки уже подтопили ближайшие территории.
Подъём воды по высоте — 0,3−1,6 метра, на отдельных участках рек Арсеньевка, Илистая, на реке Комаровка до 2,5 метра. На некоторых малых реках максимальные уровни паводка закончились, когда дождь прекратился.
Синоптики рассказали, что в ближайшие 2 дня будет идти подъём воды на реках Уссури, Илистая, в среднем и нижнем течении реки Арсеньевка, на реках Большая Уссурка, Малиновка, Раздольная. Из-за этого возможно подтопление дорог и прилегающих территорий.
Напомним, что из-за штормовой погоды и ливней в Приморском крае в Партизанском округе был смыт мост, размыло некоторые дороги.