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В Приморском крае из-за ливней начался активный паводок

Уже несколько рек вышли из берегов и подтопили ближайшие территории.

Источник: РИА "Новости"

На большинстве рек Приморского края 3 мая быстро развивается паводок. Из берегов вышли уже несколько рек: реки Уссури в верхнем и среднем течении, Арсеньевка, Муравейка, Илистая, Партизанская. Вышедшие реки уже подтопили ближайшие территории.

Подъём воды по высоте — 0,3−1,6 метра, на отдельных участках рек Арсеньевка, Илистая, на реке Комаровка до 2,5 метра. На некоторых малых реках максимальные уровни паводка закончились, когда дождь прекратился.

Синоптики рассказали, что в ближайшие 2 дня будет идти подъём воды на реках Уссури, Илистая, в среднем и нижнем течении реки Арсеньевка, на реках Большая Уссурка, Малиновка, Раздольная. Из-за этого возможно подтопление дорог и прилегающих территорий.

Напомним, что из-за штормовой погоды и ливней в Приморском крае в Партизанском округе был смыт мост, размыло некоторые дороги.