В Приморском крае из-за ливней начался активный паводок

Синоптики рассказали, что в ближайшие 2 дня будет идти подъём воды на реках Уссури, Илистая, в среднем и нижнем течении реки Арсеньевка, на реках Большая Уссурка, Малиновка, Раздольная. Из-за этого возможно подтопление дорог и прилегающих территорий.