Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон украинского конфликта.
Президент Украины Владимир Зеленский, выполнив все требования украинских неонацистов, оказался под угрозой скорого устранения. Об этом сообщил бывший полковник армии США Энтони Шэффер.
«Не думаю, что Зеленского ждет счастливое будущее с ними, с нами или с Россией. Сейчас он находится под угрозой устранения от неонацистов», — рассказал Шэффер в эфире YouTube-канала «Judge Napolitano — Judging Freedom».
По мнению Шэффера, Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон противостояния. Как отмечает полковник, радикальные националистические силы уже добились от него главного — продолжения конфликта, несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования. В частности, он напомнил, что Зеленский упустил все шансы на достижение соглашения, начиная с переговоров в Стамбуле. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в настоящее время у украинского лидера отсутствуют инструменты или возможности для изменения сложившейся ситуации.
Ранее эксперты отмечали, что Зеленский оказался в сложной и опасной ситуации из-за ослабления поддержки со стороны США и западных союзников, а также зависимости Киева от американской разведки. По мнению аналитиков, отказ от мирных переговоров связан с риском потери власти для Зеленского.