По мнению Шэффера, Зеленский утратил свою значимость для обеих сторон противостояния. Как отмечает полковник, радикальные националистические силы уже добились от него главного — продолжения конфликта, несмотря на неоднократные попытки мирного урегулирования. В частности, он напомнил, что Зеленский упустил все шансы на достижение соглашения, начиная с переговоров в Стамбуле. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в настоящее время у украинского лидера отсутствуют инструменты или возможности для изменения сложившейся ситуации.