В Уфе пожар в многоквартирном доме унес жизнь 44-летней женщины.

Сегодня утром в Дёмском районе Уфы в квартире на первом этаже загорелась кухня и комната. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.
Огнеборцы оперативно прибыв на место, проникли в горящую квартиру и вытащили 44-летнюю женщину. К сожалению, позже медики констатировали её смерть.
Во время тушения пожара сотрудники МЧС России спасли пятерых человек, среди которых был ребёнок. Ещё пятеро эвакуировались самостоятельно.
Причины возгорания и обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.