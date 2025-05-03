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В Уфе пожар в многоквартирном доме унес жизнь 44-летней женщины

В Уфе пожар в многоквартирном доме унес жизнь 44-летней женщины.

Сегодня утром в Дёмском районе Уфы в квартире на первом этаже загорелась кухня и комната. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии.

Огнеборцы оперативно прибыв на место, проникли в горящую квартиру и вытащили 44-летнюю женщину. К сожалению, позже медики констатировали её смерть.

Во время тушения пожара сотрудники МЧС России спасли пятерых человек, среди которых был ребёнок. Ещё пятеро эвакуировались самостоятельно.

Причины возгорания и обстоятельства случившегося выясняются. На месте работают дознаватель МЧС России и следственно-оперативная группа.