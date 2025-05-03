Кондратьев: Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Новороссийске

Атака ВСУ также затронула и другие населенные пункты региона, добавил Кондратьев. В станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой зафиксированы падения фрагментов беспилотников. Повреждены частные домовладения, но человеческих жертв удалось избежать.