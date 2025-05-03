Кондратьев: Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ в Новороссийске

В результате ночной атаки беспилотников на Новороссийск повреждены три многоквартирных дома, четверо мирных жителей получили ранения. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в Telegram-канале.
Среди пострадавших двое взрослых и двое детей. Всем оказывают медицинскую помощь.
«Самые серьезные последствия — в Новороссийске. Повреждены три многоквартирных жилых дома. В результате, по предварительным данным, пострадали четыре человека — двое взрослых и два ребенка», — говорится в сообщении.
По словам главы региона, обломки дрона повредили три резервуара на зерновом терминале, вызвав пожар. Спасательные службы оперативно ликвидировали возгорание, жертв на производственном объекте нет.
Атака ВСУ также затронула и другие населенные пункты региона, добавил Кондратьев. В станице Тамань Темрюкского района, а также в селах Юровка и Цибанобалка под Анапой зафиксированы падения фрагментов беспилотников. Повреждены частные домовладения, но человеческих жертв удалось избежать.
Прежде мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что киевский режим атаковал город с применением БПЛА самолетного типа, безэкипажных катеров и управляемых ракет. Службы обследуют места падения обломков беспилотников и ракет для оценки последствий атаки.