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В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме

При разборе конструкций после пожара в Челябинской области были обнаружены тела четырех погибших.

Источник: АиФ Воронеж

В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме.

Как сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС РФ, инцидент произошел в Нязепетровске. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 70 кв. м. При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших взрослых людей.

На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория. Устанавливаются причину происшествия.

Накануне в Махачкале произошел пожар в здании Дагестанского союза потребительских обществ.

В Забайкалье обнаружены тела троих пожарных-десантников, которые участвовали в тушении лесных пожаров и перестали выходить на связь 23 апреля.