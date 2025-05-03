В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме.

Как сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС РФ, инцидент произошел в Нязепетровске. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 70 кв. м. При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших взрослых людей.