В Челябинской области четыре человека погибли при пожаре в частном доме.
Как сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС РФ, инцидент произошел в Нязепетровске. Загорелся частный жилой дом и надворные постройки. Площадь пожара составила 70 кв. м. При разборе конструкций были обнаружены тела четырех погибших взрослых людей.
На месте пожара работает испытательная пожарная лаборатория. Устанавливаются причину происшествия.
Накануне в Махачкале произошел пожар в здании Дагестанского союза потребительских обществ.
В Забайкалье обнаружены тела троих пожарных-десантников, которые участвовали в тушении лесных пожаров и перестали выходить на связь 23 апреля.