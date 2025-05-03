Девочки-подростки жестоко избили лошадь в конном клубе Нижнего

Животное получило серьезные травмы, в том числе рваные раны. Шокирующие кадры издевательств были засняты самими подростками на видео.
По предварительным данным, девочки являются воспитанницами школы олимпийского резерва. Ученицы, находясь в деннике, попытались покататься на лошади, однако столкнулись с непослушанием. В ответ на это, они связали животному ноги и начали принуждать к выполнению трюков. По словам свидетелей, кобыла сейчас находится в подавленном состоянии: отказывается от пищи и воды, не позволяет никому приближаться, а на ее теле видны следы насилия.
В настоящее время полиция Нижнего Новгорода проводит проверку по факту жестокого обращения с животным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, подчеркнув, что официальных заявлений в органы внутренних дел по данному инциденту пока не поступало.
Министерство спорта Нижегородской области прокомментировала происходящее:
На данный момент нарушившие технику безопасности и правила обращения с лошадьми дети отстранены от занятий. На 5 мая 2025 г. назначен педагогический совет по вопросу отчисления данных обучающихся из школы.
Также руководством учреждения проводится внутренняя проверка на предмет соблюдения должностных обязанностей тренером группы, в которой занимались данные обучающиеся, и администратором учреждения с дальнейшим определением необходимости применения дисциплинарного взыскания.
Лошади по кличке Иоланта были нанесены телесные. Животному оказана ветеринарная помощь. Безусловно, такое обращение с животными недопустимо.