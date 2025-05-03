Девочки-подростки жестоко избили лошадь в конном клубе Нижнего

По предварительным данным, девочки являются воспитанницами школы олимпийского резерва. Ученицы, находясь в деннике, попытались покататься на лошади, однако столкнулись с непослушанием. В ответ на это, они связали животному ноги и начали принуждать к выполнению трюков. По словам свидетелей, кобыла сейчас находится в подавленном состоянии: отказывается от пищи и воды, не позволяет никому приближаться, а на ее теле видны следы насилия.