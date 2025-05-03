Вода из всех щелей: фонтан «Искусство» прохудился на набережной Волгограда

Волгоградцы жалуются на герметичность фонтана «Искусство» на Центральной набережной. Подойти к нему с некоторых сторон можно только по лужам. Вода из него льется не через край, а сквозь щели в чаше фонтана. Такие бьющие ключи люди видят по всему периметру гидротехнического сооружения. Вода затапливает пешеходные дорожки, а волгоградцы переживают даже не за свою мокрую обувь, а за целостность фонтана — так его размоет совсем.