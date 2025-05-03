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Житель Тольятти украл смартфон из такси и продал его

В Тольятти задержан мужчина, похитивший смартфон стоимостью более 110 тысяч рублей из такси.

В Тольятти задержан мужчина, похитивший смартфон стоимостью более 110 тысяч рублей из такси. Об этом сообщает пресс-служба областного главка.

По данным полиции, в апреле местная жительница 1994 года рождения обратилась в отдел полиции Комсомольского района с заявлением о пропаже телефона. Женщина пояснила, что последний раз пользовалась устройством в такси.

Сотрудники полиции установили таксомоторную компанию, опросили водителя и проверили ломбарды. В одном из комиссионных магазинов нашли смартфон, похожий на пропавший.

Выяснилось, что к краже причастен безработный 34-летний местный житель. Он признался, что нашел телефон в такси и решил его продать.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее следователи СКР возбудили уголовное дело о массовой драке ночью 2 мая на участке Московского шоссе в Самаре.

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