Житель Тольятти украл смартфон из такси и продал его

В Тольятти задержан мужчина, похитивший смартфон стоимостью более 110 тысяч рублей из такси. Об этом сообщает пресс-служба областного главка.
По данным полиции, в апреле местная жительница 1994 года рождения обратилась в отдел полиции Комсомольского района с заявлением о пропаже телефона. Женщина пояснила, что последний раз пользовалась устройством в такси.
Сотрудники полиции установили таксомоторную компанию, опросили водителя и проверили ломбарды. В одном из комиссионных магазинов нашли смартфон, похожий на пропавший.
Выяснилось, что к краже причастен безработный 34-летний местный житель. Он признался, что нашел телефон в такси и решил его продать.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
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