Жителя Красноярского края осудят за угрозу убийством

«Около 21:00 между обвиняемым и вернувшейся с работы его гражданской женой 1981 года рождения произошел словесный конфликт, старт которому дало изрядно выпитое мужчиной спиртное и вспыхнувшая ревность. Из-за возникшего чувства неприязни он ударил возлюбленную и потребовал уйти из дома. Испуганная женщина убежала на улицу», — сообщила пресс-служба краевого УМВД.