Жителя Красноярского края осудят за угрозу убийством

Более того, по версии краевого УМВД, мужчина угрожал своей соседке убийством, когда та пыталась защитить пострадавшую.
«Около 21:00 между обвиняемым и вернувшейся с работы его гражданской женой 1981 года рождения произошел словесный конфликт, старт которому дало изрядно выпитое мужчиной спиртное и вспыхнувшая ревность. Из-за возникшего чувства неприязни он ударил возлюбленную и потребовал уйти из дома. Испуганная женщина убежала на улицу», — сообщила пресс-служба краевого УМВД.
Предположив, что сожительница пошла к соседке, выпивший сельчанин отправился за ней. Хозяйка дома попыталась его выгнать. В ответ незваный гость достал из кармана шило и замахнулся. Начал угрожать расправой. Женщины смогли вытолкнуть за дверь агрессивного любителя спиртного и вызвали полицию.
Задержанный правоохранителями заявил, что хотел лишь напугать оппоненток. В итоге против дебошира возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями № 116.1 и № 119 УК РФ. Расследование уже завершилось. Материалы и обвинительное заключение были направлены в суд.
«Санкция по вышеуказанным статьям предполагает максимальное наказание в первом случае в виде ареста на 6 месяцев, во втором — в виде лишения свободы на срок до 2 лет», — добавили в полиции.
Ранее «Московский комсомолец в Красноярске» рассказал, что местному жителю грозит тюрьма за кражу 17 бутылок с шампунем.