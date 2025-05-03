В Приморье эвакуировали пятерых пассажиров попавшего в водную западню автобуса

Спасатели эвакуировали пятерых пассажиров микроавтобуса. Транспорт оказался в западне между переливами в Анучинском округе у села Скворцово. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на тгк «dpscontrol__125rus».
Причиной случившегося стал прошедший циклон. Сообщается, что несколько машин утонуло в районе поселка Тигровое.
Ранее мы писали, что в Анучинском округе Приморья нет проезда в поселки Веселый и Скворцово. Здесь могут проехать только машин высокой проходимости.
Также регистрируются переливы у развилки на села Еловка и Муравейка. Их длина составляет до 100 метров, а глубина — до 30 сантиметров.