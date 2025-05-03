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Во время пожара дома погибла 44-летняя уфимка

В МЧС Башкирии сообщили о смертельном пожаре.

Источник: Комсомольская правда

В Демском районе столицы Башкирии в ночь на 3 мая произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в МЧС республики.

По предоставленным данным, возгорание началось в пятом часу утра в квартире на первом этаже на улице Правды. Огонь охватил комнату и кухню.

Прибывшие спасатели вытащили из пожара 44-летнюю женщину. Впоследствии медики констатировали ее смерть. С места ЧП эвакуировали также пять человек.

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