В Воронеже столб рухнул на асфальтоукладчик и перекрыл дорогу

— Ночью 3 мая при проведении работ по асфальтированию улицы Ворошилова техникой была повреждена одна из многофункциональных опор. Инцидент, по предварительным данным, произошел из-за стесненных дорожных условий. На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции, которые зафиксировали детали ЧП. Сейчас идет работа по уборке опоры. Ее восстановят в ближайшее время за счет средств подрядной организации, выполняющей работы. Пострадавших в результате инцидента нет.