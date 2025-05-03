В Воронеже столб рухнул на асфальтоукладчик и перекрыл дорогу

В субботу, 3 мая, на перекрестке улиц Ворошилова и Бахметьева случилось ЧП. Работники дорожных служб, делавшие ремонт, случайно снесли электрический столб. Он был вырван с корнем. Столб упал на асфальтоукладчик и перегородил дорогу. Также оборвалась контактная сеть для троллейбусов.
В мэрии Воронежа по поводу этого ЧП дали такой комментарий:
— Ночью 3 мая при проведении работ по асфальтированию улицы Ворошилова техникой была повреждена одна из многофункциональных опор. Инцидент, по предварительным данным, произошел из-за стесненных дорожных условий. На место происшествия вызвали сотрудников Госавтоинспекции, которые зафиксировали детали ЧП. Сейчас идет работа по уборке опоры. Ее восстановят в ближайшее время за счет средств подрядной организации, выполняющей работы. Пострадавших в результате инцидента нет.