Двое жителей Находки устроили стрельбу с балкона из ружья

По прибытии сотрудников полиции было установлено, что стрелком является 53-летний мужчина, проживающий в квартире, откуда велась стрельба. Стреляли также его знакомые, используя зарегистрированное охотничье ружье, находившееся у подозреваемого дома. Все лица, участвовавшие в происшествии, были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.