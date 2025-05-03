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Двое жителей Находки устроили стрельбу с балкона из ружья

В городе Находка полиция задержала подозреваемых в стрельбе с балкона жилого дома на улице Мичурина, 10, сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

Источник: Reuters

По прибытии сотрудников полиции было установлено, что стрелком является 53-летний мужчина, проживающий в квартире, откуда велась стрельба. Стреляли также его знакомые, используя зарегистрированное охотничье ружье, находившееся у подозреваемого дома. Все лица, участвовавшие в происшествии, были доставлены в отделение полиции для дальнейших разбирательств.

Охотничье оружие, использованное при стрельбе, изъято сотрудниками правоохранительных органов и отправлено на проведение экспертизы. Несмотря на законность хранения оружия, проверка проводится полицией для установления всех обстоятельств дела и принятия решения согласно действующему законодательству.