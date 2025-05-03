Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вора, обокравшего сумочку и объявленного в федрозыск, поймали в Хабаровске

Полицейские доставили задержанного в следственный изолятор.

Источник: Reuters

В Хабаровске задержали 38-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Обвиняемый, уроженец Амурска, в августе 2024 года украл 10 тысяч рублей из сумки работницы торгового комплекса в Центральном районе, проникнув в подсобное помещение. Задержали его на улице Прогрессивной в Индустриальном районе.

Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за кражи и грабежи. После предъявления обвинения по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» он не явился на судебные заседания и был объявлен в розыск с заменой меры пресечения на содержание под стражей.

Полицейские доставили задержанного в следственный изолятор. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.