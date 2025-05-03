Вора, обокравшего сумочку и объявленного в федрозыск, поймали в Хабаровске

В Хабаровске задержали 38-летнего мужчину, находившегося в федеральном розыске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Обвиняемый, уроженец Амурска, в августе 2024 года украл 10 тысяч рублей из сумки работницы торгового комплекса в Центральном районе, проникнув в подсобное помещение. Задержали его на улице Прогрессивной в Индустриальном районе.
Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за кражи и грабежи. После предъявления обвинения по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» он не явился на судебные заседания и был объявлен в розыск с заменой меры пресечения на содержание под стражей.
Полицейские доставили задержанного в следственный изолятор. Уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.