Вора, обокравшего сумочку и объявленного в федрозыск, поймали в Хабаровске

Ранее злоумышленник уже отбывал наказание за кражи и грабежи. После предъявления обвинения по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража» он не явился на судебные заседания и был объявлен в розыск с заменой меры пресечения на содержание под стражей.