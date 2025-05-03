Школьник взял без спроса отца Matiz, чтобы покататься с друзьями. Три подростка госпитализированы

Ученик 11-го класса одной из школ города, не имея водительских прав и не получив разрешения, взял ключи от автомобиля Matiz, принадлежащего его отцу, и отправился кататься по улицам Бухары. Вместе с ним в машине находились двое его друзей — учащиеся 10-го класса той же школы.
Как сообщили в областном УБДД, подросток управлял автомобилем с явным нарушением правил дорожного движения, совершал опасные манёвры. В какой-то момент он выехал на гравийную дорогу, потерял управление, и автомобиль перевернулся.
К счастью, никто не погиб, однако все трое — водитель и два пассажира — получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу. Автомобиль Matiz получил серьёзные технические повреждения и в настоящее время находится на штрафстоянке.
По факту происшествия начата проверка. Несовершеннолетний водитель и его родители будут привлечены к административной ответственности за нарушение ПДД, а также за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему на это права.