Школьник взял без спроса отца Matiz, чтобы покататься с друзьями. Три подростка госпитализированы

Ученик 11-го класса одной из школ города, не имея водительских прав и не получив разрешения, взял ключи от автомобиля Matiz, принадлежащего его отцу, и отправился кататься по улицам Бухары. Вместе с ним в машине находились двое его друзей — учащиеся 10-го класса той же школы.