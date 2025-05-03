На дорогах Башкирии с начала года произошло 8 ДТП с участием лосей.

С начала года на дорогах Башкирии произошло 25 аварий с участием диких животных. Среди них 8 столкновений с лосями, 17 — с сибирскими косулями и 2 — с кабанами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии республики.
«В мае на дорогах будет больше диких животных. Молодые звери начинают самостоятельно исследовать новые территории и часто пересекают дороги. Лоси перемещаются из леса в лес в сумерках — поздним вечером и ранним утром. Косули активны днем и появляются вдоль полей и лугов», — рассказали в минэкологии РБ.
В ведомстве напомнили автолюбителям, что покидать место ДТП запрещено. Водитель обязан возместить вред, причиненный животному миру, даже если не виноват в ДТП. В тех случаях, когда гражданская ответственность водителя не застрахована, такой ущерб обязан возместить владелец транспортного средства.
В республике зафиксировано около 120 опасных участков, где периодически происходят ДТП с представителями семейства оленевых. Министерство природопользования и экологии РБ обратилось к ведомствам, обслуживающим дорожную сеть с предложениями об установлении специального дорожного знака «Осторожно дикие животные».