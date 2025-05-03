На дорогах Башкирии с начала года произошло 8 ДТП с участием лосей.

С начала года на дорогах Башкирии произошло 25 аварий с участием диких животных. Среди них 8 столкновений с лосями, 17 — с сибирскими косулями и 2 — с кабанами. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природопользования и экологии республики.