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В Воронеже и рядом с городом сгорели жилой дом и дача, пострадали два человека

В Советском районе Воронежа и в селе Чертовицы Рамонского района случились пожары, на них пострадали два человека.

Источник: ГУ МЧС России по Воронежской области

Два крупных пожара случились за последние сутки в Воронеже и рядом с городом.

В субботу, 3 мая, в 5.21 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе Воронежа на улице Октябрьской. Там загорелся жилой дом. На место ЧП выезжали 12 специалистов МЧС на трех пожарных машинах. Они потушили огонь в 6.45.

В результате пожара в жилом доме 6×12м повреждена пламенем деревянная обрешетка крыши на площади 35 квадратных метров. Кухня 4×2м, комнаты 2×2м, 4×2м, 3×4м повреждены огнем внутри по всей площади. Сгорела веранда 2×2м. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший.

А в пятницу, 2 мая, в 18.35 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в селе Чертовицы Рамонского района. Он случился в садоводческом товариществе «Лесная поляна» на улице № 10. На место ЧП выезжали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Они потушили огонь в 19.20.

Пламя уничтожило дачный дом 5×7м. На еще одной даче 6×7м повреждена огнем крыша на площади два квадратных метра. Пожарные эвакуировали из гаража пропановый баллон. По оперативной информации, есть пострадавший.