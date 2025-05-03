В Воронеже и рядом с городом сгорели жилой дом и дача, пострадали два человека

Два крупных пожара случились за последние сутки в Воронеже и рядом с городом.
В субботу, 3 мая, в 5.21 в дежурную часть МЧС сообщили о пожаре в Советском районе Воронежа на улице Октябрьской. Там загорелся жилой дом. На место ЧП выезжали 12 специалистов МЧС на трех пожарных машинах. Они потушили огонь в 6.45.
В результате пожара в жилом доме 6×12м повреждена пламенем деревянная обрешетка крыши на площади 35 квадратных метров. Кухня 4×2м, комнаты 2×2м, 4×2м, 3×4м повреждены огнем внутри по всей площади. Сгорела веранда 2×2м. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший.
А в пятницу, 2 мая, в 18.35 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в селе Чертовицы Рамонского района. Он случился в садоводческом товариществе «Лесная поляна» на улице № 10. На место ЧП выезжали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Они потушили огонь в 19.20.
Пламя уничтожило дачный дом 5×7м. На еще одной даче 6×7м повреждена огнем крыша на площади два квадратных метра. Пожарные эвакуировали из гаража пропановый баллон. По оперативной информации, есть пострадавший.