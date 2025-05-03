В Воронеже и рядом с городом сгорели жилой дом и дача, пострадали два человека

А в пятницу, 2 мая, в 18.35 сотрудникам МЧС сообщили о пожаре в селе Чертовицы Рамонского района. Он случился в садоводческом товариществе «Лесная поляна» на улице № 10. На место ЧП выезжали 12 сотрудников МЧС на трех пожарных машинах. Они потушили огонь в 19.20.