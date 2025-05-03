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Двоих мужчин достали из септика в Костанайской области

В Костанайской области сотрудники МЧС спасли двух человек, которые спустились в септик и почувствовали себя плохо, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Источник: t.me/qostanai_tjd_dchs

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в поселке Карабалык Костанайской области при обслуживании канализационных коммуникаций двое мужчин, спустившись в септик, почувствовали себя плохо, предположительно, из-за воздействия токсичных испарений.

«На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Ситуация требовала срочных и скоординированных действий. Используя лестницу, спасатели извлекли работников из септика. Мужчины были переданы сотрудникам медицинской службы», — рассказали в ДЧС Костанайской области.