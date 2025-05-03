Двух человек спасли при пожаре в квартире в Минске

Работники МЧС из горящей квартиры спасли двух человек. Хозяйка квартиры была в сознании и находилась в жилой комнате. Ее после осмотра бригадой СМП госпитализировали с диагнозом отравление продуктами горения, термоингаляционная травма. Дочь хозяйки квартиры госпитализирована в учреждение здравоохранения с диагнозом термический ожог пламенем туловища, обеих кистей, нижних конечностей I-III степеней (32%), ожог верхних дыхательных путей, термоингаляционная травма.