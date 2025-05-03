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В свердловском городе при пожаре нашли труп

В Алапаевске произошел пожар в двухквартирном жилом доме на улице Монтажников.

В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего.

«На площади 93 квадратных сгорела кровля, повреждены перекрытие, стены, домашнее имущество в квартире частного 2-х квартирного жилого дома, кровля, стены надворных построек, лакокрасочное покрытие автомобиля», — рассказали в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Пожар тушили 18 человек личного состава при поддержке 4 единиц спецтехники. Пламя было ликвидировано за 30 минут.

Ранее сообщалось, что в Железнодорожном районе Екатеринбурга произошел пожар, приведший к человеческим жертвам.

Горела квартира на 3-м этаже пятиэтажного дома. Площадь возгорания составила 16 квадратных метров. В результате происшествия погибла женщина.