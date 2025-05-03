23 приусадебных участка и 7 низководных мостов затоплены на Среднем Урале

Об этом информирует Главное управление МЧС России по региону.
Из-за половодья автотранспортное сообщение ограничено с девятнадцатью населенными пунктами — деревнями Заречная, Заселина, Боровикова, Решетникова, Красный Бор, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Макуй, Барбашина, а также селами Чернышово, Яр, Куминовское, Кумарьинское.
Ранее сообщалось, что в Горноуральском городском округе произошло подтопление приусадебных участков в садоводческом некоммерческом товариществе «Автомобилист-2».