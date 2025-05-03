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23 приусадебных участка и 7 низководных мостов затоплены на Среднем Урале

В Свердловской области, по данным на утро 3 мая, затоплены 23 приусадебных участка, 7 низководных мостов, один путепровод разобран.

Об этом информирует Главное управление МЧС России по региону.

Из-за половодья автотранспортное сообщение ограничено с девятнадцатью населенными пунктами — деревнями Заречная, Заселина, Боровикова, Решетникова, Красный Бор, Сагай, Шадринка, Овчинникова, Городище, Красный Яр, Лукина, Жирякова, Черемнова, Макуй, Барбашина, а также селами Чернышово, Яр, Куминовское, Кумарьинское.

Ранее сообщалось, что в Горноуральском городском округе произошло подтопление приусадебных участков в садоводческом некоммерческом товариществе «Автомобилист-2».