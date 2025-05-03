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В Туве в ДТП погиб человек

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и трое получили травмы в ДТП в Туве, говорится в сообщении республиканского главка МВД.

Источник: РИА "Новости"

По информации полиции, 42-летний житель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением ВАЗ-2110, машина съехала с дороги и опрокинулась. По предварительным данным, после праздничного мероприятия водитель с супругой, а также родителями выехали из с. Чаа-Холь в с. Булун-Терек.

«В результате происшествия от травм, несовместимых с жизнью, на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи скончалась 64-летняя пассажирка. В крайне тяжелом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой в состоянии комы в медучреждение доставлен 64-летний пассажир. Водитель с сотрясением головного мозга, а также его 39-летняя супруга с открытой черепно-мозговой травмой госпитализированы», — говорится в сообщении.

В момент происшествия никто из четырех участников дорожного движения не был пристегнут.