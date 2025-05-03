В Туве в ДТП погиб человек

По информации полиции, 42-летний житель, не имеющий водительских прав, не справился с управлением ВАЗ-2110, машина съехала с дороги и опрокинулась. По предварительным данным, после праздничного мероприятия водитель с супругой, а также родителями выехали из с. Чаа-Холь в с. Булун-Терек.