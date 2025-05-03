В Самарской области задержан мужчина с синтетическим наркотиком

В апреле в Отрадном задержали 41-летнего мужчину с пакетом наркотического вещества. Об этом сообщает областной главк.
Во время патрулирования лесного массива полицейские заметили подозрительного мужчину. У него обнаружили признаки наркотического опьянения, но он отказался от медосвидетельствования. При досмотре в отделе он добровольно передал пакет с порошкообразным веществом.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — синтетический наркотик. Мужчина пояснил, что нашел его в лесу и хранил для личного употребления.
Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее в Тольятти задержали мужчину, похитившего телефон стоимостью более 110 тысяч рублей из такси.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!