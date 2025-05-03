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В Самарской области задержан мужчина с синтетическим наркотиком

В апреле в Отрадном задержали 41-летнего мужчину с пакетом наркотического вещества.

В апреле в Отрадном задержали 41-летнего мужчину с пакетом наркотического вещества. Об этом сообщает областной главк.

Во время патрулирования лесного массива полицейские заметили подозрительного мужчину. У него обнаружили признаки наркотического опьянения, но он отказался от медосвидетельствования. При досмотре в отделе он добровольно передал пакет с порошкообразным веществом.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — синтетический наркотик. Мужчина пояснил, что нашел его в лесу и хранил для личного употребления.

Ранее задержанный уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Возбуждено уголовное дело, виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Тольятти задержали мужчину, похитившего телефон стоимостью более 110 тысяч рублей из такси.

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