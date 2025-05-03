Международный наркоканал ликвидировали в Казахстане

АСТАНА, 3 мая — Sputnik. Международный канал поставки синтетических наркотиков ликвидировали в Астане, Алматы и Алматинской области.
Пресек преступную деятельность КНБ при содействии прокуратуры.
«Принятыми мерами арестован предполагаемый организатор наркоканала. Наряду с этим, оперативниками ДКНБ по Алматинской области при содействии прокуратуры обнаружен склад с крупной партией наркотиков. По подозрению в хранении наркотических средств с санкции суда взят под стражу гражданин Казахстана», — сообщили в КНБ.
По предварительным данным, наркотики сбывались через Интернет в интересах крупного наркомагазина, функционирующего на территории региона. По результатам этих мероприятий изъято 18 килограммов психотропных веществ и более 500 литров прекурсоров.