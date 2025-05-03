В Новосибирске сломался аттракцион с детьми на вершине — эвакуация прошла вручную

По информации сообщества, перед остановкой посетители услышали громкий хлопок. После этого состав прекратил движение, застряв на значительной высоте. Сотрудники парка сначала предприняли попытку сдвинуть вагон вручную, однако безуспешно. Позже к месту происшествия принесли лестницу, однако, как отмечают очевидцы, она вызывала опасения из-за своей хрупкости.