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В Новосибирске сломался аттракцион с детьми на вершине — эвакуация прошла вручную

В Центральном парке Новосибирска произошел инцидент с участием аттракциона «Гусеница»: во время работы он внезапно остановился на верхней точке трассы, в момент, когда в вагонах находились дети и взрослые.

Источник: Сиб.фм

Об этом сообщает паблик в ВК «Инцидент Новосибирск».

По информации сообщества, перед остановкой посетители услышали громкий хлопок. После этого состав прекратил движение, застряв на значительной высоте. Сотрудники парка сначала предприняли попытку сдвинуть вагон вручную, однако безуспешно. Позже к месту происшествия принесли лестницу, однако, как отмечают очевидцы, она вызывала опасения из-за своей хрупкости.

Эвакуация людей проходила вручную: персонал парка совместно с родителями помогал пассажирам спуститься с высоты. Несмотря на испуг, никто из посетителей не пострадал.