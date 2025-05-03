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Врезался в дерево и погиб: в Крыму случилось смертельное ДТП

В Крыму автолюбитель врезался в дерево и погиб.

Источник: ГАИ

В Крыму на территории Красноперекопского района произошло смертельное ДТП.

В Госавтоинспекции республики сообщили, 2 мая на автодороге «Кугаранская дамба — Воинка» 31-летний водитель «Жигулей» врезался в дерево.

Молодой мужчина получил смертельные травмы. Предварительная причина трагедии — лихачество, то есть значительное превышение скорости.

В этот же день на трассе «Золотое Поле — Курское» Кировского района 23-летний водитель мотоцикла «Regulmoto» наехал на бордюр. Мотоцикл отбросило на опору ЛЭП. Скорая помощь не смогла спасти мотоциклиста — он умер.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельных дорожно-транспортных происшествий.