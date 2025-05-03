За трехминутный созвон с аферистами хабаровчанка заплатила 376 тысяч рублей

Посчитав предложение выгодным, она согласилась на работу и, по просьбе мошенников, переслала QR-код от своего онлайн-банка для первых гонораров. Однако деньги не пришли, а ее карта наоборот с каждой секундой пустела до того, пока 367 тысяч не стали нулем.