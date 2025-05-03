За трехминутный созвон с аферистами хабаровчанка заплатила 376 тысяч рублей

Потерпевшей позвонил неизвестный и предложил легкий заработок в «горячей линии», где от хабаровчанки ничего не требовалось, кроме как принимать звонки от клиентов. За это обещали ежедневно платить по 15 тысяч рублей.
Посчитав предложение выгодным, она согласилась на работу и, по просьбе мошенников, переслала QR-код от своего онлайн-банка для первых гонораров. Однако деньги не пришли, а ее карта наоборот с каждой секундой пустела до того, пока 367 тысяч не стали нулем.
Поняв, что ее обманули, женщина обратилась в полицию, сотрудники которой возбудили уголовное дело.