Человек погиб при пожаре на территории храма в Свердловской области

В пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
«На площади 125 квадратных метров сгорели: трапезная при храме и гараж. Есть погибший», — говорится в сообщении.
Пожар тушили 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.
Сигнал о возгорании поступил в 01:43 по местному времени. В 02:35 огонь был локализован, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:10.
Ранее сообщалось, что в Алапаевске загорелся двухквартирный жилой дом на улице Монтажников. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего.