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Человек погиб при пожаре на территории храма в Свердловской области

В селе Слобода Первоуральского городского округа ночью 3 мая произошел пожар на территории храма.

В пожаре погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

«На площади 125 квадратных метров сгорели: трапезная при храме и гараж. Есть погибший», — говорится в сообщении.

Пожар тушили 16 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Сигнал о возгорании поступил в 01:43 по местному времени. В 02:35 огонь был локализован, а проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 07:10.

Ранее сообщалось, что в Алапаевске загорелся двухквартирный жилой дом на улице Монтажников. В ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тело погибшего.