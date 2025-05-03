Наркосбытчицу из Лысьвы приговорили к десяти годам в колонии

Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой, неработающей 25-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
В декабре сотрудники наркоконтроля лысьвенской полиции задержали фигурантку с поличным в черте города. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли свертки и конверты с веществами. Как показала экспертиза, это были наркотические средства: 11,58 грамма метамфетамина, 4,352 грамма метадона, 5,071 грамма героина.
Установлено, что в ноябре злоумышленница извлекла запрещенные вещества из тайника в Александровске и намеревалась продать их в Лысьве, но ее планам помешали правоохранители.
Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому был составлен протокол об административном правонарушении. На время следствия ее заключили под стражу.
Суд приговорил лысьвенку к десяти годам в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.