Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наркосбытчицу из Лысьвы приговорили к десяти годам в колонии

Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой, неработающей 25-летней местной жительницы.

Источник: Freepik

Лысьвенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимой, неработающей 25-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В декабре сотрудники наркоконтроля лысьвенской полиции задержали фигурантку с поличным в черте города. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли свертки и конверты с веществами. Как показала экспертиза, это были наркотические средства: 11,58 грамма метамфетамина, 4,352 грамма метадона, 5,071 грамма героина.

Установлено, что в ноябре злоумышленница извлекла запрещенные вещества из тайника в Александровске и намеревалась продать их в Лысьве, но ее планам помешали правоохранители.

Женщина отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, поэтому был составлен протокол об административном правонарушении. На время следствия ее заключили под стражу.

Суд приговорил лысьвенку к десяти годам в исправительной колонии общего режима. Приговор еще не вступил в законную силу.