Наркосбытчицу из Лысьвы приговорили к десяти годам в колонии

В декабре сотрудники наркоконтроля лысьвенской полиции задержали фигурантку с поличным в черте города. При личном досмотре у нее обнаружили и изъяли свертки и конверты с веществами. Как показала экспертиза, это были наркотические средства: 11,58 грамма метамфетамина, 4,352 грамма метадона, 5,071 грамма героина.